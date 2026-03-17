Подорожание проезда в Черновцах подчеркивает влияние роста расходов на транспорт на пассажирские перевозки.

В Черновцах принято решение о подорожании проезда в городских автобусах, сообщает Politeka.

Сумма нового тарифа составляет 17 гривен. Такой тариф установлен на период с 16 марта по 15 апреля в соответствии с решением исполнительного комитета Черновицкого городского совета от 10 марта 2026 года. Об этом сообщает Черновицкое троллейбусное управление.

Для учащихся общеобразовательных учреждений в будние дни стоимость поездки составляет 8 грн при наличии ученического билета.

Теперь тариф временный, но перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров автобусными маршрутами на территории Черновицкой общины, в срок до 20 марта необходимо предоставить в департамент транспорта обновленные расчеты прогнозируемых тарифов.

Изменения касаются только автобусов. Стоимость проезда в троллейбусах остается без изменений.

Перевозчик Степан Косташ, обслуживающий маршрут №20, объясняет , что две недели назад заправлял транспорт по 56 гривен за литр топлива, а сейчас – за 76 гривен. Из-за этого он терпит убытки.

«Если планировали купить какое-то колесо или отремонтировать машину, то все отложили, потому что деньги идут на топливо. Уже влезли в долги за топливо. Рост тарифа на две гривны – это временный вариант, чтобы иметь возможность существовать», – говорит Косташ.

По словам перевозчика, если тариф не будет пересмотрен, он будет вынужден отказываться от маршрута, что негативно повлияет на регулярность перевозок пассажиров.

Подорожание проезда в Черновцах подчеркивает влияние роста расходов на транспорт на пассажирские перевозки и важность своевременного пересмотра тарифов для обеспечения стабильного обслуживания.

