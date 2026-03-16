В Запорожье начата программа гуманитарной помощи для ВПЛ, которая охватывает детей и людей постарше, пострадавших от войны, передает Politeka.

Инициатива включает в себя психологические интенсивы для детей 7–17 лет и кулинарные мастер-классы для взрослых и пенсионеров.

ГО Gen.Ukrainian приглашает детей, переживших потерю близких, ставших свидетелями насилия или находившихся под обстрелами и оккупацией. Программа длится 21 день и включает в себя индивидуальные и групповые занятия с психологами, физическую активность, комфортные условия проживания и пятиразовое питание. Ближайшие интенсивы состоятся с 28 апреля по 18 мая и с 3 по 23 июня 2026 года.

Одновременно БО «БФ «Социальный фонд» организует кулинарные мероприятия для жителей Запорожья и внутри перемещенных лиц в возрасте 60+. Участники будут готовить домашние блюда в кулинарном хабе по адресу ул. Лобановского, дом. 1. Дать по выбору: 20, 23, 27 и 30 марта. Количество мест ограничено, участие безвозмездно.

После регистрации оператор свяжется с участниками в течение трех рабочих дней для уточнения деталей. Для участия можно заполнить форму онлайн или позвонить по телефону +38(063)757-50-47.

Последние новости Украины:

