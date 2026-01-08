Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ.

Из-за запланированных работ на электросетях вводятся графики отключения света в Днепропетровской области на 9 января, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

С 08:00 до 18:00 вводятся ограничения в поселке Дослидне по адресам:

Вишнева - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/Б, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

Наукова - 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 50, 65, 72, 73, 126, б/н;

Соколова — 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34;

пров. Дослидный - 7, 20, 22.

«ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Карповской сельской территориальной громады. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии:

с 12:00-18:00 час – с.Андриивка ул.Набережна (номера домов 1; 110; 112; 114; 120; 121; 122; 127; 130; 131; 132; 133;

134; 12; 2; 2; 9; 141;

– с.Андриивка ул.Набережна (номера домов 1; 110; 112; 114; 120; 121; 122; 127; 130; 131; 132; 133; 134; 12; 2; 2; 9; 141; с 09:00-15:00 час – с.Андриивка ул.Горихова (номер домов 1/А; 14; 2; 36; 4; 5; ул.Центральна (номер домов 10/А); ул.Шевченко (номера домов 10, 12)).

Кроме того, обесточивание будут в пределах города Жовти Воды. В связи с выполнением работ будет ограничение с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Литературна: 1, 1А, 3-23 (нечетные), 23А, 25-33 (нечетные);

М. Пошедина: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13;

Шкильна: 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (нечетные).

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.