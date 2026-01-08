Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 9 січня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт.

Через заплановані роботи на електромережах вводяться графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 9 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 9 січня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 08:00 до 18:00 години вводяться обмеження в селищі Дослідне за адресами:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/Б, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

Наукова — 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 50, 65, 72, 73, 126, б/н;

Соколова — 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34;

пров. Дослідний — 7, 20, 22.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Кapпівської сільської територіальної громада. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії:

з 12:00-18:00 годину – с.Андріївка вул.Набережна (номери будинків 1; 110; 112; 114; 120; 121; 122; 127; 130; 131; 132; 133; 134; 15;

16; 2; 21; 22; 26; 9; 141; 142; 143; 145)

з 09:00-15:00 годину – с.Андріївка вул.Горіхова (номер будинків 1/А; 14; 2; 36; 4; 5; вул.Центральна (номер будинків 10/А); вул. Шевченка (номери будинків 10, 12).

Окрім цього, знеструмлення будуть у межах міста Жовті Води. У зв’язку з виконанням робіт буде обмеження з 8 до 17 години за такими адресами:

Літературна: 1, 1А, 3-23 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);

М. Пошедіна: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13;

Шкільна: 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (непарні).

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

