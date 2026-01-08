Новый график движения транспорта в Одессе был разработан так, чтобы обеспечить непрерывное передвижение горожан во время остановки трамваев и троллейбусов, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, в городе продолжают работать действующие маршруты, а также запустили новые автобусы с 5 января, которые дублируют основные линии электротранспорта. Проезд по всем социальным маршрутам остается бесплатным.

Новый график движения в Одессе предполагает, что на социальных маршрутах используют автобусы, которые город получил от городов-партнеров Стамбула и Регенсбурга, а также транспорт, предоставленный украинскими общинами.

По словам представителей городского совета, автобусы будут курсировать утром до вечера с интервалами 8-15 минут в час пик и 20-30 минут в течение дня в зависимости от маршрута.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает работу следующих ключевых маршрутов: "Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады", заменяющий трамваи №1 и №7.

"Ул. Архитекторская – железнодорожный вокзал", дублирующий трамвайные №7 и №26; "ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная"; "Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная".

"Ул. Инглеге – ул. Ришельевская", заменяющая троллейбус №9; и "ул. Канатная (Куликово поле) – 14 в. Большого Фонтана", который дублирует трамвай №17.

Все эти маршруты обеспечивают транспортное сообщение между жилыми массивами и центром города, что позволяет избежать неудобств жителей во время ограничений.

Новые социальные автобусы обеспечивают бесперебойное передвижение жителей города во время остановки электротранспорта.

Городской совет напоминает, что подробные расписания и все схемы маршрутов доступны на официальном сайте для удобства пассажиров.

