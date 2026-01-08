Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає тимчасові зміни маршрутів соціальних автобусів через зупинку електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Одесі розробили так, щоб забезпечити безперервне пересування містян під час зупинки трамваїв і тролейбусів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайтіміської ради, у місті продовжують працювати чинні маршрути, а також запустили нові автобуси з 5 січня, які дублюють основні лінії електротранспорту. Проїзд на всіх соціальних маршрутах залишається безкоштовним.

Новий графік руху в Одесі передбачає, що на соціальних маршрутах використовують автобуси, які місто отримало від міст-партнерів Стамбула та Регенсбурга, а також транспорт, наданий українськими громадами.

За словами представників міської ради, автобуси курсуватимуть зранку до вечора з інтервалами 8–15 хвилин у години пік і 20–30 хвилин протягом дня, залежно від маршруту.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає роботу таких ключових маршрутів: "Залізничний вокзал – вул. 28-ї бригади", який замінює трамваї №1 та №7.

"Вул. Архітекторська – залізничний вокзал", що дублює трамвайні №7 та №26; "вул. Святослава Ріхтера – вул. Дігтярна"; "Тираспольське шосе (Два стовпи) – вул. Дігтярна".

"Вул. Інглезі – вул. Рішельєвська", що замінює тролейбус №9; та "вул. Канатна (Куликове поле) – 14 ст. Великого Фонтану", який дублює трамвай №17.

Всі ці маршрути забезпечують транспортне сполучення між житловими масивами та центром міста, що дозволяє уникнути незручностей для жителів під час обмежень.

Нові соціальні автобуси забезпечують безперебійне пересування жителів міста під час тимчасової зупинки електротранспорту.

Міська рада нагадує, що детальні розклади та всі схеми маршрутів доступні на офіційному сайті для зручності пасажирів.

