Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Львові стала доступною для соціально вразливих категорій громадян і передбачає одноразову виплату у розмірі 6500.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Львові передбачає фінансову підтримку для окремих груп населення, повідомляє Politeka.

Виплати мають цільове призначення, і кошти можна використати лише на ліки та необхідні зимові товари.

За інформацією уряду, право на отримання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Львові мають: діти з числа переселенців, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю першої групи, самотні літні люди.

До списку також внесено дітей з малозабезпечених сімей, дітей під опікою та піклуванням. Подати заявку на грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Львові можна як онлайн через застосунок "Дія", так і офлайн у відділеннях Пенсійного фонду.

Заявки через "Дія" оформлюють у розділі "Сервіси", обравши опцію "Зимова підтримка". Користувачі підтверджують наявність "Дія.Картки", після чого кошти нараховуються на банківський рахунок.

Офлайн-заявки подаються у будь-якому відділенні ПФУ, де фахівці допомагають заповнити форму та передають інформацію для виплати.

Таким чином, українські громадяни, які підпадають під умови програми, можуть забезпечити себе фінансовою підтримкою цієї зими та використати кошти на пріоритетні потреби.

Зокрема, йдеться про ліки та речі, необхідні для комфортного життя в холодну пору. Дана фінасова виплата є частиною урядової ініціативи "Зимова підтримка".

Вона спрямована на турботу про найбільш вразливі категорії громадян під час зимових холодів 2025/26 року.

