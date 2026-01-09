Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі покликана підтримати дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням, а також певних пенсіонерів, повідомляє Politeka.
Уряд передбачив, що виплата носить цільовий характер, а кошти можна використати тільки на придбання ліків і речей, необхідних для зимового періоду.
Подати заявку на грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна як онлайн через застосунок "Дія", так і офлайн у відділеннях Пенсійного фонду.
В обох випадках громадяни повинні надати реквізити рахунку, переважно через "Дія.Картку", щоб гроші надійшли без затримок.
Для онлайн-оформлення через "Дія" необхідно відкрити розділ "Сервіси", обрати програму "Зимова підтримка" та підтвердити наявність "Дія.Картки".
Офлайн-заявки подаються у будь-якому відділенні ПФУ, де фахівці допомагають оформити всі документи і передати інформацію для нарахування виплати.
Відкрити "Дія.Картку" можна у застосунку: у розділі "Послуги" обирають потрібний банк, підтверджують дані через "Дія.Підпис" і отримують реквізити для зарахування грошей.
Таким чином, українці, які відповідають умовам програми, можуть забезпечити себе грошовою допомогою для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.
Програма "Зимова підтримка" стала частиною урядової політики турботи про найбільш вразливих громадян під час холодного сезону 2025/26 року.
Умовами ініціативи передбачено, що після надходження, кошти потрібно використати впродовж 180 днів. Інакше, вони повернуться державі.
