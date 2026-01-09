Рішення про те, кому надати безкоштовне житло для переселенців в Миколаєві, ухвалюється за результатами бальної системи оцінювання потреби.

Безкоштовне житло для переселенців в Миколаєві надаються переселенцям, проте є категорії українців, яким призисток дають в першу чергу, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дія".

ВПО та члени їхніх родин можуть отримати житло зі спеціального фонду, який створюють місцеві ради або уповноважені органи. Помешкання надають за місцем фактичного проживання переселенця та, зазвичай, на строк до одного року. Проживання може бути продовжено, якщо людина чи сім'я не може знайти іншу домівку.

Норма мінімальної площі чітко визначена – на одну людину має припадати щонайменше 6 квадратних метрів. Рішення про те, кому надати безкоштовне житло для переселенців в Миколаєві, ухвалюється за результатами бальної системи оцінювання потреби.

Першочергове право на забезпечення житлом з фонду мають:

Багатодітні сім’ї;

Сім’ї з дітьми;

Вагітні;

Люди, які втратили працездатність;

Пенсіонери, житло яких зруйнували або воно стало непридатним для проживання через збройну агресію російської федерації.

Щоб отримати житло, потрібно стати на облік людей, які потребують тимчасового проживання. Для цього необхідно звернутися до:

центру надання адміністративних послуг;

виконавчого органу сільської чи міської ради;

районної державної адміністрації.

Перелік потрібних документів:

Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

Копія довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

Копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

Копія РНОКПП (картка платника податків);

Копії документів, що підтверджують пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду.

Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Відмова у взятті на облік можлива лише у двох випадках: якщо людина не подала повний пакет документів або якщо подані матеріали містять неправильні дані. Якщо переселенець вважає рішення необґрунтованим, він має право оскаржити його в судовому порядку.

