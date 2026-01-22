Меньший урожай подсолнечника в 2025 году может повлечь за собой ограниченное предложение и потенциальный дефицит продуктов именно в Запорожье.

Дефицит продуктов в Запорожье и других регионах ощущается на популярные товары, в частности на подсолнечное масло, сообщает Politeka.net.

Основной причиной называют сокращение производства семян и увеличение затрат на логистику и энергоносители.

Аналитики отмечают, что повышение цен будет происходить постепенно и будет зависеть от ряда экономических факторов. Подсолнечное масло остается экспортно-ориентированным продуктом, а его внутренняя стоимость напрямую связана с котировками на мировых рынках и общей ситуацией в экономике.

На формирование розничных цен влияют также колебания курса гривны, затраты на производство и транспорт, а проблемы с электроснабжением могут дополнительно повышать себестоимость.

По прогнозам экспертов, при росте доллара до 50 гривен литр подсолнечного масла в магазинах может приблизиться к 100 гривен или даже превысить эту отметку. Вместе с тем резких скачков стоимости не ожидают: подорожание планируют постепенное, чтобы не снижать покупательную способность населения.

В 2025 году этот продукт уже подорожал примерно на 20 гривен, что свидетельствует о стабильной тенденции. Представители Всеукраинского аграрного совета утверждают, что дефицит подсолнечного масла в Украине не предусматривается, ведь аграрии собирают достаточно семян для внутреннего рынка.

Фермеры одновременно отмечают другую проблему: меньший урожай подсолнечника в 2025 году может привести к ограниченному предложению и потенциальному дефициту продуктов именно в Запорожье. Они отмечают, что ключевыми факторами влияния на цену являются производственные затраты и логистика, а не только объем сырья.

Аналитики советуют потребителям планировать закупки, сравнивать цены в магазинах и использовать акционные предложения, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.