Менший врожай соняшнику у 2025 році може спричинити обмежену пропозицію і потенційний дефіцит продуктів саме у Запоріжжі.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі та деяких інших регіонах відчувається на популярні товари, зокрема на соняшникову олію, повідомляє Politeka.net.

Основною причиною називають скорочення виробництва насіння та збільшення витрат на логістику та енергоносії.

Аналітики відзначають, що підвищення цін відбуватиметься поступово і залежатиме від кількох економічних чинників. Соняшникова олія залишається експортно орієнтованим продуктом, а її внутрішня вартість напряму пов’язана з котируваннями на світових ринках та загальною ситуацією в економіці.

На формування роздрібних цін також впливають коливання курсу гривні, витрати на виробництво та транспорт, а проблеми з електропостачанням можуть додатково підвищувати собівартість.

За прогнозами експертів, у разі зростання долара до 50 гривень літр соняшникової олії в магазинах може наблизитися до 100 гривень або навіть перевищити цю позначку. Разом із тим різких стрибків вартості не очікують: подорожчання планують поступове, щоб не знижувати купівельну спроможність населення.

Протягом 2025 року цей продукт вже подорожчав приблизно на 20 гривень, що свідчить про стабільну тенденцію. Представники Всеукраїнської аграрної ради стверджують, що дефіциту соняшникової олії в Україні не передбачається, адже аграрії збирають достатньо насіння для внутрішнього ринку.

Фермери водночас відзначають іншу проблему: менший врожай соняшнику у 2025 році може спричинити обмежену пропозицію і потенційний дефіцит продуктів саме у Запоріжжі. Вони наголошують, що ключовими факторами впливу на ціну є виробничі витрати та логістика, а не лише обсяг сировини.

Аналітики радять споживачам планувати закупівлі, порівнювати ціни в магазинах та використовувати акційні пропозиції, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

Джерело: Новини.LIVE.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: хто саме має право на отримання домівки.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: жителів попередили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям її отримати.