Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Городской совет Мэны принял новые ставки для коммунального предприятия «Менакоммунуслуга». Изменения касаются вывоза бытовых отходов и охватывают всех жителей.

Важно отметить, что для частного сектора ежемесячная плата будет составлять 37,50 гривны с одного человека. Жители многоквартирных домов будут платить 36,55 гривны на жителя. В исполкоме объясняют, что корректировка тарифов связана с ростом расходов на горючее, техническое обслуживание оборудования и повышением заработной платы персонала.

Ожидается, что обновленные тарифы обеспечат бесперебойную работу системы вывоза мусора и поддержку требуемого качества услуг для населения. Власти призывают граждан своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов и сохранить стабильность коммунальных процессов.

Кроме того, на последнем заседании совета утвердили программу помощи пострадавшим от боевых действий жителям. Один из граждан получит 30 580 гривен на восстановление квартиры в рамках инициативы «єВідновлення».

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в соответствие с фактическими затратами и гарантирует стабильную работу системы обращения с отходами. Гражданам советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах совета и планировать платежи заранее во избежание непредвиденных проблем.

