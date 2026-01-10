Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства у відповідність до фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Міська рада Мени ухвалила нові ставки для комунального підприємства «Менакомунпослуга». Зміни стосуються вивезення побутових відходів та охоплюють усіх мешканців громади.

Важливо зауважити, що для приватного сектору щомісячна плата становитиме 37,50 гривні з однієї особи. Жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 36,55 гривні на мешканця. У виконкомі пояснюють, що коригування тарифів пов’язане зі зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування обладнання та підвищенням заробітної плати персоналу.

Очікується, що оновлені тарифи забезпечать безперебійну роботу системи вивезення сміття та підтримку необхідної якості послуг для населення. Влада закликає громадян своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів та зберегти стабільність комунальних процесів.

Крім того, на останньому засіданні ради затвердили програму допомоги мешканцям, які постраждали від бойових дій. Один із громадян отримає 30 580 гривень на відновлення квартири в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства у відповідність до фактичних витрат і гарантує стабільну роботу системи поводження з відходами. Громадянам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ради та планувати платежі заздалегідь, щоб уникнути непередбачених проблем.

