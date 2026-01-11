Сформированы подробные графики отключения света в Чернигове на неделю с 12 по 18 января.

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 12 по 18 января будут действовать по десяткам адресов, эти ограничения носят плановый характер из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В Чернигове на неделю с 12 по 18 января запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

12 января с 6 до 20 часов (14 часов подряд) будут действовать обесточивание по адресам:

1-й Заричный - №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4

2-й Заричный - №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5

Беловская - №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Горобынова - №7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дёшина — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 16а

Забаровськый - №1, 3, 4

Запрудна — № 2

Зарична - №3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Кыивська - №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Кулиша - №1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малынова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова - №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Нова — №3, 10, 24, 30, 32

Павливська - №3, 5/22, 7, 9, 11, 13/39, 15, 17, 21, 23/46

Полянська - №1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Садова - №5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Соловьина — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Соловьиный — №2, 10

Степный — № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

13 января с 9 до 17 часов не будет электричества в домах, находящихся по адресам:

Шкильна - №2-16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Шкильный - №1

Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9.

Яблунева - №1-7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровый - №9, 14а

Ящука - №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18-21, 2

14 числа с 9 до 17 часов без электричества останутся жильцы, проживающие в домах по адресам:

Шевченка — №109, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 12 135, 135а, 137, 137а, 137б, 147б, 147а 151а, 151В, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 7 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В

Шкильна - №2-16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Шкильный - №1

Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9.

Яблунева - №1-7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровый - №9, 14а

Ящука - №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18-21, 23

17 числа с 9 до 17 часов будут обесточены в домах по адресам:

Вороного Г. — №21, 23, 25, 25а

Воскресенська — №39, 41, 43, 45, 47

Космонавтив — №2А

Крывулевська — №1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Левка Лукяненка — №15

Олегове поле — №1а, 1Г, 2–12, 9А, 1026, 12Б

Олексия Бакурынського — №52

Перемогы — №48

Пывцы — №1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Промыслова — №15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а

Сковороды — №2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Тракторный 1-Й — №2–9, 4а, 7б

Тракторный 2-Й — №7, 19, 21, 23

Чернигивська — №1–20, 21–50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернигивський — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шкильный — №1

Юдашкина — №1а, 3, 5, 7–9

Ящука — №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18–21, 23

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: где именно действуют новые цены в январе.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: каких цен ждать с января.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.