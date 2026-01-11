Графики отключения света в Чернигове на неделю с 12 по 18 января будут действовать по десяткам адресов, эти ограничения носят плановый характер из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
В Чернигове на неделю с 12 по 18 января запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.
12 января с 6 до 20 часов (14 часов подряд) будут действовать обесточивание по адресам:
- 1-й Заричный - №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4
- 2-й Заричный - №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5
- Беловская - №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20
- Горобынова - №7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Дёшина — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 16а
- Забаровськый - №1, 3, 4
- Запрудна — № 2
- Зарична - №3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Кыивська - №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
- Кулиша - №1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18
- Малынова — № 2, 5, 7, 9
- Мурахтова - №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
- Нова — №3, 10, 24, 30, 32
- Павливська - №3, 5/22, 7, 9, 11, 13/39, 15, 17, 21, 23/46
- Полянська - №1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- Садова - №5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21
- Соловьина — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Соловьиный — №2, 10
- Степный — № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- Степова — №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33
13 января с 9 до 17 часов не будет электричества в домах, находящихся по адресам:
- Шкильна - №2-16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а
- Шкильный - №1
- Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9.
- Яблунева - №1-7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а
- Яровый - №9, 14а
- Ящука - №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18-21, 2
14 числа с 9 до 17 часов без электричества останутся жильцы, проживающие в домах по адресам:
- Шевченка — №109, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 12 135, 135а, 137, 137а, 137б, 147б, 147а 151а, 151В, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 7 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В
- Шкильна - №2-16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а
- Шкильный - №1
- Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9.
- Яблунева - №1-7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а
- Яровый - №9, 14а
- Ящука - №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18-21, 23
17 числа с 9 до 17 часов будут обесточены в домах по адресам:
- Вороного Г. — №21, 23, 25, 25а
- Воскресенська — №39, 41, 43, 45, 47
- Космонавтив — №2А
- Крывулевська — №1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б
- Левка Лукяненка — №15
- Олегове поле — №1а, 1Г, 2–12, 9А, 1026, 12Б
- Олексия Бакурынського — №52
- Перемогы — №48
- Пывцы — №1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а
- Промыслова — №15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а
- Сковороды — №2, 3, 11–25, 27, 29, 31
- Тракторный 1-Й — №2–9, 4а, 7б
- Тракторный 2-Й — №7, 19, 21, 23
- Чернигивська — №1–20, 21–50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а
- Чернигивський — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Шкильный — №1
- Юдашкина — №1а, 3, 5, 7–9
- Ящука — №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18–21, 23
Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
