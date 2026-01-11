Сформовано детальні графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 12 по 18 січня.

Графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 12 по 18 січня діютимуть за десятками адрес, ці обмеження носять плановий характер через ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на тиждень з 12 по 18 січня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

12 січня з 6 до 20 години (14 годин поспіль) діютимуть знеструмлення за адресами:

1-й Зарічний — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40

2-й Зарічний — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Білоуська — №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Горобинова — №7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дьошина — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 16а

Забарівський — №1, 3, 4

Запрудна — №2

Зарічна — №3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малинова — №2, 5, 7, 9

Мурахтова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Нова — №3, 10, 24, 30, 32

Павлівська — №3, 5/22, 7, 9, 11, 13/39, 15, 17, 21, 23/46

Полянська — №1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Садова — №5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Солов'їна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Солов'їний — №2, 10

Степний — №1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

13 січня з 9 до 17 години не буде електрики в будинках, що знаходяться за адресами:

Шкільна — №2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Шкільний — №1

Юдашкіна — №1а, 3, 5, 7–9

Яблунева — №1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий — №9, 14а

Ящука — №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18–21, 2

14 числа з 9 до 17 години без електрики лишаться мешканці, що проживають в будинках за адресами:

Шевченка — №109, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 137б, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151В, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В

Шкільна — №2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Шкільний — №1

Юдашкіна — №1а, 3, 5, 7–9

Яблунева — №1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий — №9, 14а

Ящука — №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18–21, 23

17 числа з 9 до 17 години будуть знеструмлення в будинках за адресами:

Вороного Г. — №21, 23, 25, 25а

Воскресенська — №39, 41, 43, 45, 47

Космонавтів — №2А

Кривулевська — №1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Левка Лук’яненка — №15

Олегове поле — №1а, 1Г, 2–12, 9А, 1026, 12Б

Олексія Бакуринського — №52

Перемоги — №48

Півці — №1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Промислова — №15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а

Сковороди — №2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Тракторний 1-Й — №2–9, 4а, 7б

Тракторний 2-Й — №7, 19, 21, 23

Чернігівська — №1–20, 21–50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернігівський — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шкільний — №1

Юдашкіна — №1а, 3, 5, 7–9

Ящука — №1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17, 18–21, 23

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

