В Сумах на неделю с 12 по 18 января запланированы масштабные плановые отключения электроснабжения.

Графики отключения света в Сумах на неделю с 12 по 18 января касаются десятков улиц, поэтому украинцам следует знать, где будут действовать ограничения, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумыоблэнерго».

В Сумах на неделю с 12 по 18 января запланированы масштабные плановые отключения электроснабжения, которые коснутся большого количества улиц в разных районах города. Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, а также в целях технического обслуживания оборудования.

12 числа с 8:30 до 14:30 будут продолжаться обесточивание в домах по адресам:

Ивана Сирка — 7/2, 32, 9;

Залывна — 1/2, 1, 1/3, 1/1, 7/1;

Мыхайла Лушпы — 11, 9.

13 января ограничения вводятся в разный временной промежуток:

С 08:00–16:00 улицы:

Веретенивська — 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Выноградна — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40;

Лыповый — 9.

08:30–14:30 улицы:

Залывна — 1, 1/1, 1/2, 1/3;

Ивана Сирка — 7/2, 9, 32;

Мыхайла Лушпы — 9, 11.

08:30–16:30 улицы:

Выгонопоселенська — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117;

Металургив — 1, 38, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/1, 81А, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

Степаненкивська — 20, 20/2, 22, 28/1, 30, 49, 57;

1-ша Степаненкивська — 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59;

Колесныкивська — 1, 2, 2/2, 3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17;

Павла Зайцева — 1, 2, 2/1, 4, 5, 9, 11, 11А, 13, 15;

Агатангела Крымського — 1–12, 14, 14/1, 16, 18, 18А;

Грыгория Квыткы-Основяненка — 1–17;

Виталия Терещенка — 23, 25, 27, 29, 31А, 33;

Билопильська — 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 501Z;

Выговського — 3;

1-ша Севастопильська — 20.

15 января с 08:30 до 14:30 будут обесточены на таких улицах:

Чайковського - 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33;

Оболонська - 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

1-я Оболонская - 38, 40;

Штеповська - 17, 18, 26, 34;

Чекалына - 33, 35, 37, 39;

Олександра Лазаревського - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26/2 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 33, 34.

16 числа с 08:30-14:30 будут продолжаться ремонтные работы. В связи с этим отключения будут продолжаться на улицах:

Брытанська - 1, 39, 39/2, 41, 41А, 56А;

Металлургив – 1;

Вильный– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

Хворостянка — 1, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 16;

Гетмана Павла Скоропадского - 2/2.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

