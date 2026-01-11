У Сумах на тиждень з 12 по 18 січня заплановані масштабні планові відключення електропостачання.

Графіки відключення світла в Сумах на тиждень з 12 по 18 січня стосуються десятків вулиць, тому українцям варто знати, де саме діятимуть обмеження, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У Сумах на тиждень з 12 по 18 січня заплановані масштабні планові відключення електропостачання, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Такі обмеження вводяться у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах, а також з метою технічного обслуговування обладнання.

12 числа з 8:30 до 14:30 триватимуть знеструмлення у будинках за адресами:

Івана Сірка — 7/2, 32, 9;

Заливна — 1/2, 1, 1/3, 1/1, 7/1;

Михайла Лушпи — 11, 9.

13 січня обмеження вводяться в різний часовий проміжок:

З 08:00–16:00 вулиці:

Веретенівська — 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Виноградна — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40;

Липовий — 9.

08:30–14:30 вулиці:

Заливна — 1, 1/1, 1/2, 1/3;

Івана Сірка — 7/2, 9, 32;

Михайла Лушпи — 9, 11.

08:30–16:30 вулиці:

Вигонопоселенська — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117;

Металургів — 1, 38, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/1, 81А, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

Степаненківська — 20, 20/2, 22, 28/1, 30, 49, 57;

1-ша Степаненківська — 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59;

Колесниківська — 1, 2, 2/2, 3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17;

Павла Зайцева — 1, 2, 2/1, 4, 5, 9, 11, 11А, 13, 15;

Агатангела Кримського — 1–12, 14, 14/1, 16, 18, 18А;

Григорія Квітки-Основ’яненка — 1–17;

Віталія Терещенка — 23, 25, 27, 29, 31А, 33;

Білопільська — 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 501Z;

Виговського — 3;

1-ша Севастопільська — 20.

15 січня з 08:30 до 14:30 стануться знеструмлення на таких вулицях:

Чайковського — 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33;

Оболонська — 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

1-ша Оболонська — 38, 40;

Штепівська — 17, 18, 26, 34;

Чекаліна — 33, 35, 37, 39;

Олександра Лазаревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 33, 34.

16 числа з 08:30–14:30 триватимуть ремонтні роботи. У зв'язку з цим вимкнення триватимуть на вулицях:

Британська — 1, 39, 39/2, 41, 41А, 56А;

Металургів — 1;

Вільний — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

Хворостянка — 1, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 16;

Гетьмана Павла Скоропадського — 2/2.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

