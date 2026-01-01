Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет экономить время на посадку и ускоряет передвижение по городу.

В Конотопе уже представили новую систему оплаты за проезд в Сумской области через электронную карточку «Конотопка», сообщает Politeka.

Город оборудован 60 валидаторами в автобусах и трамваях, что позволяет пассажирам рассчитываться безналично.

Разработчики карты отмечают, что к ней можно привязать мобильное приложение. Кроме покупки билетов, программа дает доступ к новостям, очередям в ЦНАП и записям в больницы. Руководитель проекта электронного билета E-Pass Александр Колесников подчеркнул, что «Конотопка» удобна для ежедневного использования транспорта.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет экономить время на посадку и ускоряет передвижение по городу. Карточка имеет уникальный дизайн, отражающий историческое наследие Конотопа.

Коммерческий директор КП "Конотопское трамвайное управление" пояснил, что название карты происходит от реки Конотоп, когда-то имевшей стратегическое значение для города. Постепенно планируют ограничить наличные расчеты: кондукторы еще принимают средства через переносные валидаторы, но впоследствии это станет недоступным.

Предприятие стремится полностью перейти на цифровые билеты, что поможет увеличить финансовые поступления и эффективность транспорта. Опыт других городов подтверждает, что подобные решения повышают доходы и упрощают учет.

Выдачей карточек для льготников занимается управление социальной защиты населения. Следует отметить, что среди получателей «Конотопки» — участники боевых действий, люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Сумской области: какие конкретно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: каким образом можно получить продукты.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие цены ждут жителей.