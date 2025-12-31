Дополнительным вызовом кроме дефицита в Сумской области для производителей продуктов остаются блекауты.

Дефицит продуктов в Сумской области может наблюдаться на популярный товар из-за нехватки сырья, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с чем возникли проблемы.

Украинский рынок масличных культур завершил сезон сбора подсолнечника с значительным сокращением урожая. Аграрии собрали 9 миллионов тонн подсолнечника вместо ожидаемых 11 миллионов тонн, что привело к дефициту сырья для предприятий перерабатывающей отрасли. Такая ситуация влияет не только на внутренний рынок, но и на международные поставки продуктов переработки подсолнечника.

Подсолнечное масло может подорожать еще на 10–15%. Причинами такого роста аналитики называют массовые блекауты и повышение себестоимости производства, что повлияло на поведение потребителей — часть украинцев начала скупать масло впрок, опасаясь дефицита и ценового шока.

Однако фермеры также видят другую проблему — меньший урожай солнечника в 2025 году, который может привести к дефициту этого продукта (подсолнечного масла) в Сумской области.

В то же время, с фермерами не согласны эксперты масличной отрасли. Они успокаивают: оснований для паники по недостатку этого продукта нет. Украина производит примерно 5,5 миллиона тонн масла ежегодно, тогда как внутреннее потребление не превышает 500 тысяч тонн.

Дополнительным вызовом для производителей остаются блекауты: перерабатывающие предприятия нуждаются в непрерывном электроснабжении, а остановка производства затратная и рискованная.

У большинства заводов есть генераторы для аварийных ситуаций, однако производить масло исключительно на альтернативных источниках энергии экономически невыгодно. Несмотря на это, основное давление на цену оказывает именно стоимость сырья, а не электроэнергии.

На фоне уменьшения урожая и роста спроса участники рынка ожидают, что цены на продукты переработки подсолнечника будут оставаться повышенными. Ситуация может отразиться на экспортной политике Украины и конкурентоспособности украинских производителей на мировой арене.

