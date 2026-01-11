Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в неделю с 12 по 18 января в Кировоградской области.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 12 по 18 января запланированы в связи с техническими и ремонтными работами, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

По информации «Кировоградоблэнерго», обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 12 по 18 января.

12 числа с 9 до 17 часов из-за планового ремонта в селе Вильне обесточат дома по следующим адресам:

Героев Украины, 1-2, 2А, 3, 5-12, 14-16, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 23-24, 26А, 27-29, 31-36, 40, 4

Набережна, 1-10

Центральна, 21, 21К1, 23, 23А

Щаслыва, 2-11, 13-31, 33, 33А, 35

13 числа с 9 до 17 часов в населенном пункте Иванивка свет будут частично выключать по определенным адресам:

Анатолия Бузуляка, 1, 3-5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37

Вышнева, 1, 1А, 3, 5, 7-9, 11-17, 19, 23, 26-27, 27А, 28-29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48-49, 51, 53-57, 59, 61-62, 69-71, 73, 77, 79-80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136

Космонавтив, 2-5, 7-9, 11а, 15, 17, 19, 23, 27а, 28-30

Мыру, 1-13, 15-25, 25б, 26-28, 28а, 29-34, 34а, 35-37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40-41, 41А, 42-43, 43А, 44, 47-49, 49А, 50-53, 55-57, 59, 61, 63

Половченко, 1а, 1б, 4, 12, 14-15, 26, 34

Садовая, 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36

14 января с 9 до 17 часов продлится ремонт на электросетях, что повлечет за собой свет в населенном пункте Добронадиевка на улицах:

Молодижна, 1-11

Рубижна, 3

Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17

Центральна, 21, 24

Шевченка, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15

Шкильна, 12-22

Шкильный пер., 2, 6, 8, 16

15 января вводятся ограничения в Олександрии. Они продлятся с 9 до 17 часов по адресам:

Выще-Празька, 65

Козацькый шлях, 55-65, 67-70, 70А, 71-73, 75-77, 79, 79А, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Леонида Чернова пер., 1-8, 10

Таврийськый пер., 1, 3

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: что делать, если не поступила соцподдержка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: где оказывают важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: украинцев предупреждают о трудностях на рынке.