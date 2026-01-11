Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 12 по 18 січня заплановані у зв'язку з технічними та ремонтними роботами, пише Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
За інформацією «Кіровоградобленерго», знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 12 по 18 січня.
12 числа з 9 до 17 години через плановий ремонт у селі Вільне знеструмлять будинки за такими адресами:
- Героїв України, 1-2, 2А, 3, 5-12, 14-16, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 23-24, 26А, 27-29, 31-36, 40, 42
- Набережна, 1-10
- Центральна, 21, 21К1, 23, 23А
- Щаслива, 2-11, 13-31, 33, 33А, 35
13 числа з 9 до 17 години у населеному пункті Іванівка світло частково вимикатимуть за визначеними адресами:
- Анатолія Бузуляка, 1, 3-5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37
- Вишнева, 1, 1А, 3, 5, 7-9, 11-17, 19, 23, 26-27, 27А, 28-29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48-49, 51, 53-57, 59, 61-62, 69-71, 73, 77, 79-80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136
- Космонавтів, 2-5, 7-9, 11а, 15, 17, 19, 23, 27а, 28-30
- Миру, 1-13, 15-25, 25б, 26-28, 28а, 29-34, 34а, 35-37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40-41, 41А, 42-43, 43А, 44, 47-49, 49А, 50-53, 55-57, 59, 61, 63
- Половченка, 1а, 1б, 4, 12, 14-15, 26, 34
- Садова, 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36
14 січня з 9 до 17 години триватиме ремонт на електромережах, що спричинить викнення світла в населеному пункті Добронадіївка на вулицях:
- Молодіжна, 1-11
- Рубіжна, 3
- Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17
- Центральна, 21, 24
- Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15
- Шкільна, 12-22
- Шкільний пров., 2, 6, 8, 16
15 січня вводяться обмеження в Олександрії. Вони триватимуть з 9 до 17 години за адресами:
- Вище-Празька, 65
- Козацький шлях, 55-65, 67-70, 70А, 71-73, 75-77, 79, 79А, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
- Таврійський пров., 1, 3
Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Як дізнатися про відключення:
- На сайті «Кіровоградобленерго»:
- Перейдіть за посиланням.
- У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».
- Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.
