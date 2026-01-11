Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 12 по 18 січня в Кіровоградській області.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 12 по 18 січня заплановані у зв'язку з технічними та ремонтними роботами, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

За інформацією «Кіровоградобленерго», знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 12 по 18 січня.

12 числа з 9 до 17 години через плановий ремонт у селі Вільне знеструмлять будинки за такими адресами:

Героїв України, 1-2, 2А, 3, 5-12, 14-16, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 23-24, 26А, 27-29, 31-36, 40, 42

Набережна, 1-10

Центральна, 21, 21К1, 23, 23А

Щаслива, 2-11, 13-31, 33, 33А, 35

13 числа з 9 до 17 години у населеному пункті Іванівка світло частково вимикатимуть за визначеними адресами:

Анатолія Бузуляка, 1, 3-5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37

Вишнева, 1, 1А, 3, 5, 7-9, 11-17, 19, 23, 26-27, 27А, 28-29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48-49, 51, 53-57, 59, 61-62, 69-71, 73, 77, 79-80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136

Космонавтів, 2-5, 7-9, 11а, 15, 17, 19, 23, 27а, 28-30

Миру, 1-13, 15-25, 25б, 26-28, 28а, 29-34, 34а, 35-37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40-41, 41А, 42-43, 43А, 44, 47-49, 49А, 50-53, 55-57, 59, 61, 63

Половченка, 1а, 1б, 4, 12, 14-15, 26, 34

Садова, 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36

14 січня з 9 до 17 години триватиме ремонт на електромережах, що спричинить викнення світла в населеному пункті Добронадіївка на вулицях:

Молодіжна, 1-11

Рубіжна, 3

Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17

Центральна, 21, 24

Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15

Шкільна, 12-22

Шкільний пров., 2, 6, 8, 16

15 січня вводяться обмеження в Олександрії. Вони триватимуть з 9 до 17 години за адресами:

Вище-Празька, 65

Козацький шлях, 55-65, 67-70, 70А, 71-73, 75-77, 79, 79А, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Леоніда Чернова пров., 1-8, 10

Таврійський пров., 1, 3

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

