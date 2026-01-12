Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно тем гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется из специального фонда, который формируют местные советы и уполномоченные органы, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предназначено для временного проживания по месту фактического пребывания переселенца, обычно сроком до одного года.

Но этот срок могут продлить, если семья или лицо не сможет найти другое жилище. Минимальная площадь помещения определена законом и составляет не менее шести квадратных метров на одного человека.

Решение о распределении бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье принимают с помощью балльной системы оценки потребности, что позволяет определить, кто нуждается в поддержке в первую очередь.

Первоочередное право на получение крыши над головой имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с утратой трудоспособности и пенсионеры, чей дом был разрушен или оказался непригодным из-за войны войны.

Остальные внутри перемещенные лица получают жилище в зависимости от наличия свободных помещений и баллов, начисленных при оценке потребности.

Чтобы получить временное убежище, переселенцы должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация и контроль предоставления соответствующего помещения.

