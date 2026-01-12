Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доступне тим громадянам, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається із спеціального фонду, який формують місцеві ради та уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі призначене для тимчасового проживання за місцем фактичного перебування переселенця, зазвичай на строк до одного року.

Але цей термін можуть продовжити, якщо сім’я або особа не зможе знайти інше помешкання. Мінімальна площа приміщення визначена законом і складає не менше шести квадратних метрів на одну людину.

Рішення про розподіл безкоштовного житла для ВПО у Запоріжжі ухвалюють за допомогою бальної системи оцінювання потреби, що дозволяє визначити, хто потребує підтримки першочергово.

Першочергове право на отримання даху над головою мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чий будинок був зруйнований або став непридатним через війну.

Решта внутрішньо переміщених осіб отримують помешкання залежно від наявності вільних приміщень та балів, нарахованих під час оцінки потреби.

Щоб отримати тимчасовий прихисток, переселенці повинні стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання.

Для цього необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу або сім’ю заводиться облікова справа і присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та контроль за наданням відповідного приміщення.

