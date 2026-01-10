Подорожание проезда в Одесской области вступит в силу 10 января, сообщает Politeka.
По информации диспетчеров, подорожание проезда в Одесской области коснется маршрута №560 "Белгород-Днестровский – Одесса", которым ежедневно пользуются сотни жителей города и близлежащих населенных пунктов.
С 10 января билет на маршрут №560 будет стоить 200 гривен вместо 160, что означает увеличение стоимости на 40 гривен. Пассажиры отмечают, что столь повышенный тариф заметно повлияет на их кошельки.
Подорожание проезда в Одесской области уже вызвало обсуждение среди жителей, опасающихся, что ежемесячные расходы на транспорт значительно возрастут.
Несмотря на это представители перевозчика объясняют, что повышение тарифа связано с ростом расходов на топливо и обслуживание автобусов, а также необходимостью поддерживать безопасную и своевременную работу маршрута.
Напомним, что сейчас отправления из Белгорода-Днестровского осуществляются в 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:00 15:00, 16:00, 16:50 и 18:00.
Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная) курсируют в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 1 18:00, 19:00 и 20:00.
Перевозчики отмечают, что расписание может корректироваться, поэтому пассажирам советуют уточнять информацию непосредственно у диспетчеров.
В то же время, в самом блассном центре продолжают расширять сеть социальных автобусов. Это стало особенно важным из-за перебоев с электроснабжением, когда городской электротранспорт не работает.
Новый безвозмездный маршрут "просп. Свободы — ул. Архитекторская" уже запущен, он дублирует трамвайный маршрут №27 и обеспечивает удобное сообщение для жителей разных районов города.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.