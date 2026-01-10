Подорожчання проїзду в Одеській області стане новим ударом по сімейних бюджетах місцевих мешканців, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання проїзду в Одеській області набере чинності з 10 січня, повідомляє Politeka.

За інформацією диспетчерів, подорожчання проїзду в Одеській області торкнеться маршруту №560 "Білгород-Дністровський - Одеса", яким щодня користуються сотні мешканців міста та прилеглих населених пунктів.

Від 10 січня квиток на маршрут №560 коштуватиме 200 гривень замість 160, що означає збільшення вартості на 40 гривень. Пасажири зазначають, що такий підвищений тариф помітно вплине на їх гаманці.

Подорожчання проїзду в Одеській області вже викликало обговорення серед мешканців, які побоюються, що щомісячні витрати на транспорт значно зростуть.

Незважаючи на це, представники перевізника пояснюють, що підвищення тарифу пов’язане з ростом витрат на паливо та обслуговування автобусів, а також необхідністю підтримувати безпечну та своєчасну роботу маршруту.

Нагадаємо, що зараз відправлення з Білгорода-Дністровського здійснюються о 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00.

Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) курсують о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

Перевізники наголошують, що розклад може коригуватися, тож пасажирам радять уточнювати інформацію безпосередньо у диспетчерів.

Водночас, у самому бласному центрі продовжують розширювати мережу соціальних автобусів. Це стало особливо важливим через перебої з електропостачанням, коли міський електротранспорт не працює.

Новий безоплатний маршрут "просп. Свободи — вул. Архітекторська" уже запущено, він дублює трамвайний маршрут №27 та забезпечує зручне сполучення для жителів різних районів міста.

