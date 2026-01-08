Подорожание проезда в Одесской области заставит местных жителей тратить больше денег на привычные поездки и рассказываем детали.

Подорожание проезда в Одесской области состоится с 10 января и коснется одного из междугородных маршрутов, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Одесской области предполагает увеличение стоимости билета на маршруте №560 "Белгород-Днестровский – Одесса". Цена вырастет со 160 до 200 гривен, то есть на 40 грн.

Изменения вступят в силу уже с 10 января. Напомним, что маршрут соединяет Белгород-Днестровский с Одессой и заканчивается на автостанции Старосенна.

Ежедневно им пользуются сотни пассажиров, среди которых жители областного центра и близлежащих населенных пунктов, которые ездят на работу, учебу и другие дела.

По словам диспетчеров, подорожание проезда в Одесской области связано с экономическими условиями перевозчика и ростом затрат на эксплуатацию автобусов.

Несмотря на повышение стоимости, маршрут останется одним из самых загруженных в регионе. Важно, что пассажиры могут заранее проверять расписание отправлений во избежание неудобств.

Отправления из Белгорода-Днестровского осуществляются ежедневно в 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13 16:00, 16:50 и 18:00.

Отправления из Одессы (АС Старосенная) проходят в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00 и 20:00.

Диспетчеры отмечают, что в расписании возможны изменения, и пассажирам рекомендуют уточнять время отправления перед поездкой.

Таким образом, новое повышение стоимости делает ежедневные поездки для жителей региона более дорогими, однако маршрут продолжает оставаться удобным и популярным для жителей региона.

