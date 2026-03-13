Ожидается, что в ближайшие недели цены будут оставаться на повышенном уровне и подорожание продуктов в Одессе сохранится.

Март 2026 года приносит украинцам небольшие, но ощутимые изменения в цене на продукты, в частности, наблюдается подорожание продуктов в Одессе, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг ценников на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Мониторинг супермаркетов показывает: хлеб, фрукты и молочные продукты претерпели подорожание в Одессе.

Хлебобулочные изделия: батон нарезной

Батон «Київський Нарізний» весом 500 г в среднем стоит 37,72 гривен. Самое выгодное предложение – у Auchan за 36,90, тогда как у Novus он стоит 38,54. Для сравнения, в феврале средняя стоимость была 36,80 грн, следовательно, повышение незначительно, но заметно. Вывод очевиден: если хотите экономить, ищите батон в Auchan.

Фрукты: мандарины поднимают цену

Мандарины продолжают дорожать: средняя стоимость в марте составила 77,10 грн/кг. При этом у Auchan и Metro их можно купить за 64 гривны, а вот у Megamarket цена достигла 113,40.

Однако особенно заметны колебания среди импортных сортов: испанские мандарины дешевле, чем в феврале – 129,60 против 153,73, клементин остался стабильным – 138,70, а сорт Муркот и вовсе не изменил цену – 64,80. Вывод: хотите купить фрукты выгодно – ищите их в Auchan или Metro; Megamarket пока остается самым дорогим.

Молочные продукты: сыр Простонаше 9%

Сыр кисломолочный «Простонаше» 300 г в среднем стоит 99,80 гривен, что чуть больше февральской средней — 99,12. Дешевле всего его можно приобрести у Metro — 95, а самое дорогое — в Megamarket за 105,40.

Специалисты отмечают, что текущие колебания связаны с сезонными факторами, транспортными издержками и логистикой. Ожидается, что в ближайшие недели цены будут оставаться на повышенном уровне.

