Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области сохранится для социально незащищенных категорий и некоторых украинцев.

В марте часть переселенцев потеряет денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, тогда как для отдельных категорий финансирования продолжат по-прежнему, передает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляют местные СМИ.

Стандартная поддержка проживания составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Денежные средства назначают на шесть месяцев, после завершения этого периода начисления прекращают.

Автоматическое продолжение предусмотрено только для наиболее уязвимых групп. Речь идет о пенсионерах с доходом до 9 444 гривен, лицах с инвалидностью I–II группы, детях с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольных малышей, сиротах и ​​детях без родительской опеки, а также родителях-воспитателях и приемных семьях.

Кроме базовых сумм, некоторые переселенцы могут рассчитывать на дополнительные 2000 гривен. Речь идет о тех, кто официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП и осуществляет трудовую или предпринимательскую деятельность непрерывно не менее полугода.

Также следует отметить, что процедура не предусматривает подачи заявлений. Пенсионный фонд Украины самостоятельно проверяет информацию о трудоустройстве или регистрации предпринимательства, после чего принимает решение о начислении.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области сохранится для социально незащищенных категорий и официально работающих, тогда как другие получатели потеряют финансирование после истечения установленного срока. Специалисты советуют заранее проверять собственный статус во избежание неожиданной остановки поступлений.

Источник: Напенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.