В марте часть переселенцев потеряет денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, тогда как для отдельных категорий финансирования продолжат по-прежнему, передает Politeka.
Информацию об этом украинцам предоставляют местные СМИ.
Стандартная поддержка проживания составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Денежные средства назначают на шесть месяцев, после завершения этого периода начисления прекращают.
Автоматическое продолжение предусмотрено только для наиболее уязвимых групп. Речь идет о пенсионерах с доходом до 9 444 гривен, лицах с инвалидностью I–II группы, детях с инвалидностью до 18 лет и тяжелобольных малышей, сиротах и детях без родительской опеки, а также родителях-воспитателях и приемных семьях.
Кроме базовых сумм, некоторые переселенцы могут рассчитывать на дополнительные 2000 гривен. Речь идет о тех, кто официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП и осуществляет трудовую или предпринимательскую деятельность непрерывно не менее полугода.
Также следует отметить, что процедура не предусматривает подачи заявлений. Пенсионный фонд Украины самостоятельно проверяет информацию о трудоустройстве или регистрации предпринимательства, после чего принимает решение о начислении.
Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области сохранится для социально незащищенных категорий и официально работающих, тогда как другие получатели потеряют финансирование после истечения установленного срока. Специалисты советуют заранее проверять собственный статус во избежание неожиданной остановки поступлений.
Источник: Напенсії.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.