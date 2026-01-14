График отключения газа на 15 января в Одесской области позволяет местным жителям подготовиться к временным неудобствам.

График отключения газа на 15 января в Одесской области сообщает о временных отключениях в городе Рени из-за плановых работ по обслуживанию газопровода, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа на 15 января в Одесской области предполагает, что потребители по ряду адресов в этот день останутся без газоснабжения с 9:00 до 17:00.

Работы будут производиться на кране Ду50 на распределительном газопроводе низкого давления. Поэтому придется временно приостановить работу газовых приборов в домах, где будут проводить техническое обслуживание.

Ограничения коснутся следующих адресов: ул. Веселая, дома 50, 52, 52а; ул. Крайняя, дома 78, 84, 90, 90а; ул. Свято-Андреевская, дома 27, 29, 35, 39, 41, 43, 47, 49; ул. Солидарности, дом 122.

Жителей призывают самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами, в частности, плитами, духовками, водонагревателями и котлами АОГВ, и не пользоваться голубым топливом в указанный период.

По информации администрации Ренийского УЕГГ, после завершения работ газоснабжение будет возобновляться только при условии присутствия абонентов в квартирах и соблюдения правил пользования голубым топливом в соответствии с договором.

Это гарантирует безопасное подключение и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Кроме того, график отключения газа на 15 января в Одесской области поможет жителям заранее подготовиться: отключить все газовые приборы, проверить герметичность кранов и убедиться в безопасном состоянии газовых установок.

Последние новости Украины: