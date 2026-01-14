Графік відключення газу на 15 січня в Одеській області дає змогу для місцевих жителів підготуватися до тимчасових незручностей.

Графік відключення газу на 15 січня в Одеській області повідомляє про тимчасові відключення у місті Рені через планові роботи з обслуговування газопроводу, повідомляє Politeka.

Як проінформували на оіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу на 15 січня в Одеській області передбачає, що споживачі за низкою адрес в цей день залишаться без газопостачання з 9:00 до 17:00.

Роботи проводитимуться на крані Ду50 на розподільчому газопроводі низького тиску. Через це доведеться тимчасово призупинити роботу газових приладів у будинках, де проводитимуть технічне обслуговування.

Обмеження торкнуться наступних адрес: вул. Весела, будинки 50, 52, 52а; вул. Крайня, будинки 78, 84, 90, 90а; вул. Свято-Андріївська, будинки 27, 29, 35, 39, 41, 43, 47, 49; вул. Солідарності, будинок 122.

Мешканців закликають самостійно перекрити крани перед газовими приладами, зокрема плитами, духовками, водонагрівачами та котлами АОГВ, та не користуватися ьлакитним паливом у зазначений період.

За інформацією адміністрації Ренійського УЕГГ, після завершення робіт газопостачання відновлюватиметься лише за умови присутності абонентів у квартирах та дотримання правил користування блакитним паливом відповідно до договору.

Це гарантує безпечне підключення та запобігає можливим аварійним ситуаціям.

Крім того, графік відключення газу на 15 січня в Одеській області допоможе жителям заздалегідь підготуватися: вимкнути всі газові прилади, перевірити герметичність кранів та переконатися у безпечному стані газових установок.

