Графики отключения света на 4 июня вводятся по десяткам адресов в Днепропетровской области, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 июня вводятся из-за плановых работ. Речь идет о регулярных проверках оборудования, обновлении отдельных элементов сетей, а также устранении возможных технических неисправностей, которые в перспективе могут вызвать аварийные ситуации или внеплановые отключения.

Специалисты подчеркивают, что внедрение графиков отключения света будет касаться только отдельных населенных пунктов, улиц и домов в соответствии с утвержденными планами.

В городе Павлоград отключения электроэнергии продлятся с 08:00 до 18:00 часов. Ограничения коснутся потребителей на нескольких улицах, в том числе на улице Дмитрия Бочарникова (дома №11, 11А, 11Г, 11Д, 12А, 15, а также 21–27 по нечетным номерам), улице Заводский (№40, 46) и улице Кильцевий (№

В городе Жовти Воды 4 июня также будут действовать временные обесточивания. С 07:30 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать по адресу на улице Соборний (№28), а с 07:30 до 19:00 — на улице Березневий (№42, 44А).

В Самаровском районе плановые отключения охватят село Черкаське. С 08:00 до 18:00 без электроэнергии останутся потребители на улицах Дачний (№5), Лисний (№4А, 24) и Мыру (№9). В службах объясняют, что работы направлены на поддержание стабильной работы местных электросетей.

В Криворожском районе также запланирован ряд обесточений. В городе Кривой Рог с 07:30 до 18:00 света не будет на улице Жовтонога (№51А, 139). В селе Широка Дача отключения коснутся улицы Вишневой (№81). Отдельно с 08:00 до 18:00 ограничения будут действовать в селе Вильне, где обесточения запланированы на улицах Дружбы, Мелиоративной, Незалежности, Шевченко и переулке Дружбы — в целом по большому количеству адресов.

Источник: PRAT "PEEM "CEK"

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