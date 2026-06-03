Энергетики предупредили о плановых графиках отключения света в Николаевской области на 4 июня, сообщает издание Politeka.net.

Планируется введение графиков временных отключений электроэнергии, связанных с проведением комплекса плановых технических, профилактических и ремонтных работ. Энергетики отмечают, что временные графики отключения света в Николаевской области на 4 июня носят плановый характер и направлены на обеспечение стабильного и безопасного электроснабжения жителей Черкасской области в будущем.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, с 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Воронцивка, однако ограничения продлятся много часов подряд по следующим адресам:

  • Молодижна 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33
  • Набережна 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Нова 2, 4, 6, 8, 10, 12
  • Пивденна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33
  • Сухацького 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25

свет, отключение электроэнергии

С 09:00 – 17:00 в селе Островське не будет электричества. Выключать свет из-за капитального ремонта. Обесточат следующие адреса:

  • Жытомырська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
  • Мыколаивська 1, 7А, 8, 8А, 9, 10
  • Ставкова 5, 6, 7
  • Центральна 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

С 09:00 – 17:00 также не будет света в населенном пункте Ульянивка. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:

  • Петровського 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27
  • Робоча 20, 24
  • Торгова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
  • Шевченка 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области: цены сильно изменились.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Николаеве: какие изменения подготовили для пассажиров.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Николаевской области: что происходит на рынке.