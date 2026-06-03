Энергетики отмечают, что временные графики отключения света в Николаевской области на 4 июня.

Энергетики предупредили о плановых графиках отключения света в Николаевской области на 4 июня, сообщает издание Politeka.net.

Планируется введение графиков временных отключений электроэнергии, связанных с проведением комплекса плановых технических, профилактических и ремонтных работ. Энергетики отмечают, что временные графики отключения света в Николаевской области на 4 июня носят плановый характер и направлены на обеспечение стабильного и безопасного электроснабжения жителей Черкасской области в будущем.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, с 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Воронцивка, однако ограничения продлятся много часов подряд по следующим адресам:

Молодижна 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33

Набережна 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Нова 2, 4, 6, 8, 10, 12

Пивденна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33

Сухацького 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25

С 09:00 – 17:00 в селе Островське не будет электричества. Выключать свет из-за капитального ремонта. Обесточат следующие адреса:

Жытомырська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13

Мыколаивська 1, 7А, 8, 8А, 9, 10

Ставкова 5, 6, 7

Центральна 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

С 09:00 – 17:00 также не будет света в населенном пункте Ульянивка. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:

Петровського 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

Робоча 20, 24

Торгова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Шевченка 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14.

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