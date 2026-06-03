Энергетики предупредили о плановых графиках отключения света в Николаевской области на 4 июня, сообщает издание Politeka.net.
Планируется введение графиков временных отключений электроэнергии, связанных с проведением комплекса плановых технических, профилактических и ремонтных работ. Энергетики отмечают, что временные графики отключения света в Николаевской области на 4 июня носят плановый характер и направлены на обеспечение стабильного и безопасного электроснабжения жителей Черкасской области в будущем.
Как сообщили в Николаевоблэнерго, с 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Воронцивка, однако ограничения продлятся много часов подряд по следующим адресам:
- Молодижна 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33
- Набережна 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Нова 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Пивденна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33
- Сухацького 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25
С 09:00 – 17:00 в селе Островське не будет электричества. Выключать свет из-за капитального ремонта. Обесточат следующие адреса:
- Жытомырська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
- Мыколаивська 1, 7А, 8, 8А, 9, 10
- Ставкова 5, 6, 7
- Центральна 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
С 09:00 – 17:00 также не будет света в населенном пункте Ульянивка. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:
- Петровського 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27
- Робоча 20, 24
- Торгова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Шевченка 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14.
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