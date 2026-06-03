Новый график движения транспорта в Днепре принес много временных изменений для пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщает Politeka.

Организаторы перевозок приняли решение полностью приостановить курсировку трамвайного маршрута №16 на весь период действия обновлений.

В то же время популярные автобусные маршруты №18, №55 и №151А будут осуществлять объезд участков ремонта через улицу Краснопольскую.

Новый график движения транспорта в Днепре затронул и конечные остановки нескольких городских линий, что заставит пассажиров заранее планировать свое время и маршруты передвижения по городу.

Конечную остановку автобуса №85 временно перенесли в здание по адресу улица Черных Запорожцев, 2А, которая расположена рядом с отделением «Новая почта».

Также на время проведения необходимых работ окончательную остановку популярного автобуса №136А перенесли с улицы Инженерной на проспект Богдана Хмельницкого, 123.

Кроме этого, троллейбусные маршруты №2 и №12 теперь объединили в один временный маршрут жилой массив Парус – жилой массив Победа (переулок Добровольцев).

Проводя оптимизацию, транспортники сократили троллейбусные маршруты №7, №14, №17, №20 и автобусный маршрут №38 до улицы Князя Владимира Великого.

Конечная остановка для этих линий теперь расположена возле крупного торгово-развлекательного комплекса «Мост-Сити Центр».

Корректируя направления движения, конечные остановки городских автобусов №23, №57А и №88 перенесли на Успенскую площадь. Жителям города следует учесть, что конечная остановка автобуса №120 временно смещена на улицу Владимира Мономаха.

Введя новый график движения транспорта в Днепре, городские власти пытаются обеспечить эффективную и бесперебойную перевозку жителей общины.

Источник: dmkd.dp.ua

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