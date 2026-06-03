Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области рассматривается как часть более широкого процесса корректировки стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может затронуть Вознесенск, сообщает Politeka.

В Вознесенске обсуждается проект новых расценок на вывоз и захоронение бытовых отходов после его вынесения на общественное обсуждение.

Речь идет об инициативе коммунального предприятия, отвечающего за санитарную очистку общества. Документ уже прошел первоначальное обнародование и находится на этапе сбора предложений от жителей.

Введение обновленных начислений произошло с 1 июня 2026 года.

Среди причин пересмотра рост расходов на энергоносители, горючее, ремонт спецтехники, налоги и повышение минимальной заработной платы. В предприятии отмечают, что действующие расчеты не покрывают себестоимость работ.

Ориентировочная корректировка может составить около 55%, что напрямую повлияет на структуру ежемесячных начислений. Для населения сумма будет составлять от 88,25 до 111,50 гривны с одного человека, для бюджетных учреждений – 410,54 грн за кубометр, для других потребителей – 522,57 грн. Отдельно определена ставка за захоронение — 80,70 грн.

Городской совет открыл семидневный период для представления замечаний и предложений. Все обращения будут рассмотрены до финального голосования по тарифному решению.

Аналитики рынка отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области происходит в рамках общенациональной тенденции пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг из-за роста операционных расходов предприятий.

Подобные изменения уже фиксируются в других регионах, где поставщики постепенно адаптируют расчеты по удорожанию ресурсов и содержанию инфраструктуры.

Источник: Интент

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