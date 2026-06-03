Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области прогнозируется на фоне общенационального сокращения производства сырого молока и роста себестоимости уже влияющей на рынок продовольствия переработки , сообщает Politeka.

По данным отраслевых ассоциаций, ключевым фактором перемен стала дороговизна кормов для скота, вызванная как внутренними экономическими колебаниями, так и повышением затрат на логистику. Дополнительное давление формируют энергоресурсы и топливо, непосредственно влияющие на фермерские хозяйства и перерабатывающие предприятия.

В результате производители фиксируют снижение объемов надоя, что автоматически сокращает предложение сырья для изготовления базовой молочной продукции. Это создает риски для стабильности снабжения, особенно в периоды сезонного спроса.

В то же время, эксперты рынка отмечают, что ситуация не означает полного исчезновения товаров с полок. Часть сырья традиционно направляется на экспорт, поэтому при падении производства внутренний рынок может частично получить дополнительные объемы за счет сокращения внешних поставок.

Отдельно специалисты подчеркивают, что дефицит молочных продуктов в Кировоградской области может проявляться неравномерно в зависимости от логистики, локальных поставщиков и структуры розничных сетей.

Прогноз по ценам также остается сдержанным, однако аналитики допускают постепенное подорожание в ближайшие месяцы. Больше всего это может коснуться продукции с более высокой себестоимостью производства и более сложной технологией переработки.

В результате рынок молочной продукции входит в фазу коррекции, где баланс между производством, экспортом и внутренним потреблением будет определять дальнейшую доступность товаров для покупателей.

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