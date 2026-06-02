Графики отключения света в Николаевской области на 3 июня вводятся через плановые и профилактические работы. Проведение профилактических работ является важным шагом для повышения надежности энергосистемы, особенно в условиях повышенной нагрузки на сети. Именно поэтому временные ограничения рассматриваются как необходимая мера для поддержания бесперебойного электроснабжения в перспективе.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, с 8 до 17 часов будут выключать электричество из-за капитального ремонта в населенном пункте Мостове. Обесточат такие улицы:



пров. Ликарняный 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Мазепы 3/1, 3/2

Чычыклия 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/2, 48А, 48/3, 48/2, 48/1, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 83, 87, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 67, 95

С 08:00 - 17:00 в селе Богданивське не будет электричества. Выключать свет из-за капитального ремонта. Обесточат следующие адреса:

Зелена 4

Набережна 5, 11, 12, 13, 16, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 54

Пивнична 16, 32

С 08:00 - 17:00 вводят дополнительные графики отключения света в Николаевской области, однако это касается населенного пункта Коштив. Ограничения будут действовать только на отдельных улицах:

Набережна 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Рична 16, 10

Степова 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 22, 23, 25, 26

Тыха 6, 39, 1, 9

Шкильна 6, 7А, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 25, 28.

