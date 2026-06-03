Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области предусмотрены для бывших военнослужащих, которые после увольнения со службы не имеют официального трудоустройства и удерживают нетрудоспособных членов семьи, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячной государственной поддержке, оказываемой гражданам, обеспечивающим близких за счет собственного пенсионного обеспечения. Право на такую ​​прибавку имеют представители рядового, сержантского и офицерского состава.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что выплата назначается к пенсии за выслугу лет или в связи с инвалидностью. В то же время, эта норма не распространяется на лиц, которые проходили только срочную службу.

Финансовая помощь предоставляется за содержание пожилых родителей, людей с инвалидностью, нетрудоспособного супруга, а также других родственников, определенных действующим законодательством.

Расчет производится на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2595 гривен.

В связи с этим Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если таких лиц несколько, общая сумма поддержки увеличивается в соответствии с количеством находящихся на обеспечении членов семьи.

В ПФУ подчеркивают, что начисление не производится автоматически. Для получения средств необходимо подать заявление и документы, подтверждающие право на прибавку.

Обратиться можно лично в сервисный центр или воспользоваться электронными сервисами ведомства. После проверки представленных материалов специалисты принимают решение о назначении выплаты.

Эксперты обращают внимание на то, что такая форма поддержки помогает частично компенсировать расходы семей, в которых основным источником дохода остается пенсия бывшего военного. Это особенно актуально для домохозяйств, где проживают люди, нуждающиеся в постоянной материальной помощи.

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