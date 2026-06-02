Ограничения будут только по отдельным улицам и домам, определенным в графиках отключения света в Кировоградской области на 3 июня.

Графики отключения света в Кировоградской области на 3 июня вводятся из-за плановых профилактических работ, пишет Politeka.net.

Плановые обесточения коснутся только отдельных улиц и домов, определенных в графиках отключения света в Кировоградской области на 3 июня. В то же время большинство потребителей продолжит получать электроэнергию в обычном режиме. Энергетические компании пытаются организовывать работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства жителей города и сократить продолжительность ограничений.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», с 8 до 18 часов из-за планового ремонта не будет электричества в населенном пункте Нова Прага, однако только по адресам:

Титаренко: 17, 17А, 17Б, 17В, 19, 19А, 21

С 8 до 18 часов вводятся дополнительные графики отключения света в Кировоградской области, охваченные частью населенного пункта Шаривка. Обесточат такие улицы:

Дружбы: 2, 4, 8

Прывокзальна: 2–4, 7, 9–11, 14, 17–25, 27–31, 32А, 34, 36

Садова: 1–18, 20–21, 24–39, 41–43

С 08:00–21:00 (13 часов подряд) не будет электричества в населенном пункте Олександрия. Ограничения вводят из-за капитального ремонта. Ограничения будут по адресам:

Винныцька: 3–16

Ивана Мыколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27

Катерыны Билокур: 33–36, 38–48, 50–53, 53А, 54–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Олени Телигы: 1–2, 5–7, 10–12, 12А, 13–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31–32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Павла Полуботка: 2, 4–15, 17, 19–20, 22, 25, 27, 29, 31–35, 37–40, 42, 44

Петра Болбочана: 21, 23, 25–34, 36, 38, 40, 42

Селыщна: 34, 39, 43–49, 51

Тыхый пров.: 1, 3, 5–6, 8, 10

Украинськых Повстанцив: 2, 2А, 5–14, 18–20

Юрия Тютюнныка: 10, 13–16, 18, 18А, 19–30, 32–33, 34А, 35, 37, 39, 41.

С 09:00–17:00 в населенном пункте Биркы не будет электричества, однако касаются ограничения только таких адресов:

Горихова: 8–18

Мыру: 1–2, 3А, 3Б, 4–7

Незалежности: 19, 19А, 20–23, 23А, 24–26

Дачна: 39, 39А, 41, 43–45

Сагайдачного: 1–6, 6А, 7–9, 9А, 10

Шевченка: 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

Ветеранив: 27–38, 40.

