Лето в Одессе начнется с неустойчивой погоды, а прогноз на неделю с 3 по 9 июня в Одессе свидетельствует о чередовании пасмурных и ясных дней.

Прогноз погоды с 3 по 9 июня в Одессе указывает, что первые дни недели будут сопровождаться облачностью, периодическими дождями и умеренным повышением температуры воздуха, сообщает Politeka.

3 июня в городе ожидается пасмурное небо в течение всего дня. Ночью и утром прогнозируется мелкий дождь. Температура воздуха ночью составит около +15°, а днем ​​воздух прогреется до +17°.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 июня в Одессе предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

4 июня ситуация изменится. Осадков не предполагается. Ночью температура будет держаться на уровне +15°, а днем ​​поднимется до +21°.

Уже 5 июня безоблачное небо будет держаться почти весь день, лишь к вечеру появится небольшая облачность. Воздух прогреется до +24°, а ветер не превысит 3.4 м/с.

Середина недели пройдет более спокойно, однако прогноз с 3 по 9 июня в Одессе показывает, что уже 6 июня погода снова станет нестабильной.

Синоптики прогнозируют облачность в течение всего дня. В дневные часы возможен дождь с грозой. Температура днем ​​составит +25°, а ночью будет держаться около +17°.

7 июня дождь начнется еще утром и продержится почти до вечера. Температура воздуха днем ​​будет +23°. Влажность остается повышенной.

9 июня ночной мелкий дождь до утра прекратится, однако уже во второй половине дня осадки вернутся и продлятся до самого вечера. Температура днем ​​поднимется до +24°С.

Так что местным жителям советуют учитывать данные от синоптиков, чтобы спланировать свои дела и прогулки на свежем воздухе.

