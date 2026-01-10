Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области направлено на поддержку профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области стала доступна с 1 января 2026 года в рамках программы «Скрининг здоровья 40+», сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и проблем ментального здоровья.

Каждый гражданин от 40 лет получит персональное приглашение в приложении «Действие» на 30-й день после дня рождения. Принятие приглашения автоматически зачислит на Действие.Карту 2000 гривен, которые можно потратить только на прохождение скрининга. Те, кто не пользуется Действием, смогут получить финансирование через банки или ЦНАПы.

Обследования будут проводиться в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе. В ближайшее время ведомство обнародует полный список учреждений.

Специалисты объясняют, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Киевской области направлено на поддержку профилактики и своевременное выявление серьезных заболеваний, что поможет улучшить качество жизни.

На реализацию скрининга в 2026 году в Госбюджете предусмотрено 10 млрд. грн. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют внедрение, чтобы программа заработала без задержек.

Кроме того, в Киевской области сообщали о возможности получения гуманитарной помощи. В Фастове заработала социальная столовая Благотворительного фонда Святого Мартина. Заведение обслуживает одиноких пенсионеров, бездомных и оказавшихся в сложной ситуации, независимо от регистрации или социального статуса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ждут людей на зарплату от 45 тысяч.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить 6500 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Киеве: на какой должности обещают от 30 тысяч.