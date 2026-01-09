Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області спрямована на підтримку профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області стала доступною з 1 січня 2026 року в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+», повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я.

Кожен громадянин віком від 40 років отримає персональне запрошення в додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Прийняття запрошення автоматично зарахує на Дія.Картку 2000 гривень, які можна витратити лише на проходження скринінгу. Ті, хто не користується «Дією», зможуть отримати фінансування через банки або ЦНАПи.

Обстеження проводитимуть у державних, комунальних та приватних медичних закладах, які відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі. Найближчим часом відомство оприлюднить повний перелік установ.

Фахівці пояснюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Київській області спрямована на підтримку профілактики та своєчасне виявлення серйозних захворювань, що допоможе покращити якість життя.

На реалізацію скринінгу у 2026 році в Держбюджеті передбачено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують впровадження, щоб програма запрацювала без затримок.

Крім того, в Київській області повідомляли про можливість отримання гуманітарної допомоги.У Фастові запрацювала соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна. Заклад обслуговує самотніх пенсіонерів, бездомних і тих, хто опинився у складній ситуації, незалежно від реєстрації або соціального статусу.

