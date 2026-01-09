АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о новых графиках отключения света в области на 10 и 11 января 2026 года.

В субботу и воскресенье, 10-11 января 2026 года, в Одесской области будут снова применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность поставок электроэнергии в регионе. Эти ограничения действуют дополнительно к стабилизационным обесточениям.

В частности, специалисты ДТЭК предупреждают, что 10 января дополнительные графики отключения света будут действовать с 8:00 до 19:00 в селе Гонората Куяльницкой территориальной общины, а также частично в некоторых населенных пунктах Окнянской поселковой общины:

Одаи (для домов по улице Широкая);

Топалы (ул. Родниковая, Мира, Солнечная, Тополи, Центральная, Тростянецкая).

В воскресенье, 11 января 2026 года, плановые обесточивания продолжатся в пределах Окнянского поселкового территориального общества, пишет Politeka. Графики отключения света ДТЭК будет применять так же с 8 до 19 часов в ряде сел:

Орловское (ул. Сергея Белограда, Центральная);

Цехановка (Тараса Шевченко, Победы, Романа Шухевича, Леси Украинки);

Черная (Молодежная).

Об ограничении электроснабжения в других населенных пунктах региона ДТЭК может объявить позже, поэтому за актуальной информацией следите на официальных страницах компании.

