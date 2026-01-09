АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про нові графіки відключення світла в області на 10 та 11 січня 2026 року.

У суботу та неділю, 10-11 січня 2026 року, в Одеській області знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність постачання електроенергії в регіоні. Ці обмеження діють додатково до стабілізаційних знеструмлень.

Зокрема спеціалісти ДТЕК попереджають, що 10 січня додаткові графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 19:00 у селі Гонората Куяльницької територіальної громади, а також частково в деяких населених пунктах Окнянської селищної громади:

Одаї (для будинків по вулиці Широка);

Топали (вул. Джерельна, Миру, Сонячна, Тополі, Центральна, Тростянецька).

У неділю, 11 січня 2026 року, планові знеструмлення продовжаться в межах Окнянської селищної територіальної громади, пише Politeka. Графіки відключення світла ДТЕК буде застосовувати так само з 8 до 19 години в низці сіл:

Орлівське (вул. Сергія Білограда, Центральна);

Цеханівка (Тараса Шевченка, Перемоги, Романа Шухевича, Лесі Українки);

Чорна (Молодіжна).

Про обмеження електропостачання в інших населених пунктах регіону ДТЕК може оголосити пізніше, тому за актуальною інформацією стежте на офіційних сторінках компанії.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.