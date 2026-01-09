У суботу та неділю, 10-11 січня 2026 року, в Одеській області знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність постачання електроенергії в регіоні. Ці обмеження діють додатково до стабілізаційних знеструмлень.
Зокрема спеціалісти ДТЕК попереджають, що 10 січня додаткові графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 19:00 у селі Гонората Куяльницької територіальної громади, а також частково в деяких населених пунктах Окнянської селищної громади:
- Одаї (для будинків по вулиці Широка);
- Топали (вул. Джерельна, Миру, Сонячна, Тополі, Центральна, Тростянецька).
У неділю, 11 січня 2026 року, планові знеструмлення продовжаться в межах Окнянської селищної територіальної громади, пише Politeka. Графіки відключення світла ДТЕК буде застосовувати так само з 8 до 19 години в низці сіл:
- Орлівське (вул. Сергія Білограда, Центральна);
- Цеханівка (Тараса Шевченка, Перемоги, Романа Шухевича, Лесі Українки);
- Чорна (Молодіжна).
Про обмеження електропостачання в інших населених пунктах регіону ДТЕК може оголосити пізніше, тому за актуальною інформацією стежте на офіційних сторінках компанії.
