Облэнерго предупредило жителей Винницы о графиках отключения света на следующую неделю – с 12 по 15 января 2026 года.

Во время проведения профилактических работ в электросетях в городе Винница с 12 по 15 января 2026 года будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

Обесточивания в городе в течение этих дней будут продолжаться ориентировочно с 9:00 или с 10:00 до 16:00.

По данным облэнерго, в понедельник, 12 января, в Виннице графики отключения света будут применяться для домов по следующим адресам:

ул. Порика, 28Б, 36/1, 37, 39, 43, 45/3А, 47;

Келецкая, 116;

Николая Ващука, 3, 5, 7, 9, 17;

Политехническая, 10

Во вторник, 13 числа, плановые обесточивания будут проходить по ул. Князей Кориатовичей, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 95-108, 110, 111, 115, 117, 121, 123, 125, а также Князя Владимира, 20, сообщает Politeka.

В среду, 14 января 2026 года, графики отключения света в Виннице коснутся следующих домов:

ул. Сергея Зулинского 39А, 41, 43, 45;

Андрея Первозванного, 1, 14, 18, 20;

проспект Космонавтов, 62, 70, 72, 76.

А в четверг, 15.01, ограничения электроснабжения в городе облэнерго будет применять по следующим адресам:

улица Келецкая, 71, 71/49, 72, 74, 76, 78, 78Б, 80;

Пирогова, 78А;

Порика, 28;

переулок Юности, 41, 43А, 51;

проспекс Юности, 1/1, 35А/1, 43, 45, 45А, 47, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 67, 71.

