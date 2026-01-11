Під час проведення профілактичних робіт в електромережах у місті Вінниця з 12 по 15 січня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.
Знеструмлення в місті протягом цих днів триватимуть орієнтовно з 9:00 або з 10:00 до 16:00 години.
За даними обленерго, в понеділок, 12 січня, у Вінниці графіки відключення світла застосовуватимуть для будинків за такими адресами:
- вул. Порика, 28Б, 36/1, 37, 39, 43, 45/3А, 47;
- Келецька, 116;
- Миколи Ващука, 3, 5, 7, 9, 17;
- Політехнічна, 10.
У вівторок, 13 числа, планові знеструмлення відбуватимуться по вул. Князів Коріатовичів, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 95-108, 110, 111, 115, 117, 121, 123, 125, а також Князя Володимира, 20, повідомляє Politeka.
У середу, 14 січня 2026 року, графіки відключення світла в Вінниці торкнуться таких будинків:
- вул. Сергія Зулінського 39А, 41, 43, 45;
- Андрія Первозванного, 1, 14, 18, 20;
- проспект Космонавтів, 62, 70, 72, 76.
А в четвер, 15.01, обмеження електропостачання в місті обленерго буде застосовувати за такими адресами:
- вулиця Келецька, 71, 71/49, 72, 74, 76, 78, 78Б, 80;
- Пирогова, 78А;
- Порика, 28;
- провулок Юності, 41, 43А, 51;
- проспекс Юності, 1/1, 35А/1, 43, 45, 45А, 47, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 67, 71.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.