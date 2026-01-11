Обленерго попередило мешканців Вінниці про графіки відключення світла на наступний тиждень – із 12 по 15 січня 2026 року.

Під час проведення профілактичних робіт в електромережах у місті Вінниця з 12 по 15 січня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Знеструмлення в місті протягом цих днів триватимуть орієнтовно з 9:00 або з 10:00 до 16:00 години.

За даними обленерго, в понеділок, 12 січня, у Вінниці графіки відключення світла застосовуватимуть для будинків за такими адресами:

вул. Порика, 28Б, 36/1, 37, 39, 43, 45/3А, 47;

Келецька, 116;

Миколи Ващука, 3, 5, 7, 9, 17;

Політехнічна, 10.

У вівторок, 13 числа, планові знеструмлення відбуватимуться по вул. Князів Коріатовичів, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 95-108, 110, 111, 115, 117, 121, 123, 125, а також Князя Володимира, 20, повідомляє Politeka.

У середу, 14 січня 2026 року, графіки відключення світла в Вінниці торкнуться таких будинків:

вул. Сергія Зулінського 39А, 41, 43, 45;

Андрія Первозванного, 1, 14, 18, 20;

проспект Космонавтів, 62, 70, 72, 76.

А в четвер, 15.01, обмеження електропостачання в місті обленерго буде застосовувати за такими адресами:

вулиця Келецька, 71, 71/49, 72, 74, 76, 78, 78Б, 80;

Пирогова, 78А;

Порика, 28;

провулок Юності, 41, 43А, 51;

проспекс Юності, 1/1, 35А/1, 43, 45, 45А, 47, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 67, 71.

