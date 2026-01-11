Энергетики начали объявлять графики отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 12 по 18 января 2026 года, сообщает Politeka.
В понедельник, 12 января, по данным ДТЭК, графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах Одесской области:
- Черная (ул. Зеленая, Солнечная, Пласкаря, Ярослава Мудрого), Гавиносы (Вечерняя, Луговая, Водопроводная, Старая Водопроводная, Центральная, Школьная, Молодежная, Озерная, Парковая, Садовая, Сосновая), Сагайдак (Винницкая) , Дигоры (Озерная, Радостная) – с 8:00 до 19:00;
- Григоровка (Дружбы, Зеленая, Лесная, Прибрежная, Сташека, Куяльницкая) – с 8:00 до 19:00;
- Черноморск (Ореховая, Леси Украинки, Лунная, Рыбацкая, Шевченко, Яблоневая, Елочная) – с 8:00 до 17:00;
- Буялык (Андрея Дудника, Калиновая) – с 8:00 до 17:00.
Во вторник, 13 числа, как пишет Politeka, состоятся следующие плановые обесточивания в регионе:
- Черная (Леси Украинки, Зеленая, Молодежная, Садовая, Солнечная, Франко, Шевченко), Маяки – 08:00 до 19:00;
- Косы, Косы-Слободка, Любомирка, Алексеевка, Глубочек – с 8:00 до 18:00;
- Павловка – с 8:00 до 17:00.
В среду, 14 января 2026 года, в Одесской области графики отключения света снова коснутся поселка Буялык, а именно домов по улицам Армейская и Центральная.
О других плановых обесточениях в регионе на период с 12 по 18 число ДТЭК может объявить позже, следите за обновлениями.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.