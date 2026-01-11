Енергетики почали оголошувати графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 12 по 18 січня 2026 року, повідомляє Politeka.
У понеділок, 12 січня, за даними ДТЕК, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах Одеської області:
- Чорна (вул. Зелена, Сонячна, Пласкаря, Ярослава Мудрого), Гавиноси (Вечірня, Лугова, Водопровідна, Стара Водопровідна, Центральна, Шкільна, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова), Сагайдак (Вінницька), Дігори (Озерна, Радісна) – з 8:00 до 19:00;
- Григорівка (Дружби, Зелена, Лісова, Прибережна, Сташека, Куяльницька) – з 8:00 до 19:00;
- Чорноморськ (Горіхова, Лесі Українки, Місячна, Рибацька, Шевченка, Яблунева, Ялинкова) – з 8:00 до 17:00;
- Буялик (Андрія Дудника, Калинова) – з 8:00 до 17:00.
У вівторок, 13 числа, як пише Politeka, відбудуться такі планові знеструмлення в регіоні:
- Чорна (Лесі Українки, Зелена, Молодіжна, Садова, Сонячна, Франка, Шевченка), Маяки – 0 8:00 до 19:00;
- Коси, Коси-Слобідка, Любомирка, Олексіївка, Глибочок – з 8:00 до 18:00;
- Павлівка – з 8:00 до 17:00.
У середу, 14 січня 2026 року, в Одеській області графіки відключення світла знову торкнуться селища Буялик, а саме будинків по вулицях Армійська та Центральна.
Про інші планові знеструмлення в регіоні на період із 12 по 18 число ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за оновленнями.
