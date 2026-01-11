Протягом наступного тижня – з 12 по 18 січня 2026 року – в Одеській області знову діятимуть додаткові графіки відключення світла.

Енергетики почали оголошувати графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 12 по 18 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

У понеділок, 12 січня, за даними ДТЕК, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах Одеської області:

Чорна (вул. Зелена, Сонячна, Пласкаря, Ярослава Мудрого), Гавиноси (Вечірня, Лугова, Водопровідна, Стара Водопровідна, Центральна, Шкільна, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова), Сагайдак (Вінницька), Дігори (Озерна, Радісна) – з 8:00 до 19:00;

(вул. Зелена, Сонячна, Пласкаря, Ярослава Мудрого), (Вечірня, Лугова, Водопровідна, Стара Водопровідна, Центральна, Шкільна, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова), (Вінницька), (Озерна, Радісна) – з 8:00 до 19:00; Григорівка (Дружби, Зелена, Лісова, Прибережна, Сташека, Куяльницька) – з 8:00 до 19:00;

(Дружби, Зелена, Лісова, Прибережна, Сташека, Куяльницька) – з 8:00 до 19:00; Чорноморськ (Горіхова, Лесі Українки, Місячна, Рибацька, Шевченка, Яблунева, Ялинкова) – з 8:00 до 17:00;

(Горіхова, Лесі Українки, Місячна, Рибацька, Шевченка, Яблунева, Ялинкова) – з 8:00 до 17:00; Буялик (Андрія Дудника, Калинова) – з 8:00 до 17:00.

У вівторок, 13 числа, як пише Politeka, відбудуться такі планові знеструмлення в регіоні:

Чорна (Лесі Українки, Зелена, Молодіжна, Садова, Сонячна, Франка, Шевченка), Маяки – 0 8:00 до 19:00;

(Лесі Українки, Зелена, Молодіжна, Садова, Сонячна, Франка, Шевченка), – 0 8:00 до 19:00; Коси, Коси-Слобідка, Любомирка, Олексіївка, Глибочок – з 8:00 до 18:00;

– з 8:00 до 18:00; Павлівка – з 8:00 до 17:00.

У середу, 14 січня 2026 року, в Одеській області графіки відключення світла знову торкнуться селища Буялик, а саме будинків по вулицях Армійська та Центральна.

Про інші планові знеструмлення в регіоні на період із 12 по 18 число ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за оновленнями.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.