Специалисты облэнерго предупредили о новых графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 12 января 2026 года.

В Винницкой области в понедельник, 12 января 2026 года, снова будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, облэнерго предупреждает, что в Замостянском районе электросетей в Винницкой области графики отключения света 12 января будут действовать с 9:00 до 17:00 в частично таких населенных пунктах:

Малые Крушлинцы (для домов по ул. Коцюбинского, Независимости);

Великия Крушлинцы (ул. Хмельницкого, Сковороды, Богуна, Франко, Коцюбинского, Грушевского, Леси Украинки, Мичурина, Молодежная, Набережная, Тычины, Первомайская, Украинская, Шевченко, Ярослава Мудрого);

Гуменное (Франко, Королева, Леси Украинки);

Михайловка (Школьная);

Агрономическое (Строителей, Вишневая, Замковая, Мира, Полевая, Приозерная, Садовая, Центральная);

Сосонка (Василюка, Королева, Марко Вовчка, Петрусенко, Романенко, Придеснянская).

В Литинском районе, как пишет Politeka, обесточения в понедельник будут проходить с 10 до 16 часов в таких населенных пунктах:

Матяшевка (Героев Украины, Лесная, Партизанская, Садовая, Юбилейная);

Уладовка (Береговая, Березная, Буговая, Гагарина, Дубовая, Заводская, Заречная, Богуна, Космонавтов, Луговая, Лесная, Малая Почтовая, Мира, Молодежная, Некрасова, Новая, Озерная, Рядовая, Полищука, Почтовая, Прибрежная, Руданского, Солнечная, Центральная, Шевченко, Школьная);

Садовое (Шульги).

Данные о графиках отключения света в других районах Винницкой области на 12 января 2026 ищите на сайте облэнерго.

