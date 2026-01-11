У Вінницькій області в понеділок, 12 січня 2026 року, знову будть застосовувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
Зокрема обленерго попереджає, що в Замостянському районі електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла 12 січня діятимуть із 9:00 до 17:00 в частковотаких населених пунктах:
- Малі Крушлинці (для будинків по вул. Коцюбинського, Незалежності);
- Великі Крушлинці (вул. Хмельницького, Сковороди, Богуна, Франка, Коцюбинського, Грушевського, Лесі Українки, Мічуріна, Молодіжна, Набережна, Тичини, Першотравнева, Українська, Шевченка, Ярослава Мудрого);
- Гуменне (Франка, Корольова, Лесі Українки);
- Михайлівка (Шкільна);
- Агрономічне (Будівельників, Вишнева, Замкова, Миру, Польова, Приозерна, Садова, Центральна);
- Сосонка (Василюка, Корольова, Марка Вовчка, Петрусенка, Романенка, Придеснянська).
У Літинському районі, як пише Politeka, знеструмлення в понеділок відбуватимуться з 10 до 16 години в таких населених пунктах:
- Матяшівка (Героїв України, Лісова, Партизанська, Садова, Ювілейна);
- Уладівка (Берегова, Березна, Бугова, Гагаріна, Дубова, Заводська, Зарічна, Богуна, Космонавтів, Лугова, Лісова, Мала Поштова, Миру, Молодіжна, Некрасова, Нова, Озерна, Пересічна, Поліщука, Поштова, Прибережна, Руданського, Сонячна, Центральна, Шевченка, Шкільна);
- Садове (Шульги).
Дані про графіки відключення світла в інших районах Вінницької області на 12 січня 2026 року шукайте на сайті обленерго.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.