Спеціалісти обленерго попередили про нові графіки відключення світла в Вінницькій області на понеділок, 12 січня 2026 року.

У Вінницькій області в понеділок, 12 січня 2026 року, знову будть застосовувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема обленерго попереджає, що в Замостянському районі електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла 12 січня діятимуть із 9:00 до 17:00 в частковотаких населених пунктах:

Малі Крушлинці (для будинків по вул. Коцюбинського, Незалежності);

Великі Крушлинці (вул. Хмельницького, Сковороди, Богуна, Франка, Коцюбинського, Грушевського, Лесі Українки, Мічуріна, Молодіжна, Набережна, Тичини, Першотравнева, Українська, Шевченка, Ярослава Мудрого);

Гуменне (Франка, Корольова, Лесі Українки);

Михайлівка (Шкільна);

Агрономічне (Будівельників, Вишнева, Замкова, Миру, Польова, Приозерна, Садова, Центральна);

Сосонка (Василюка, Корольова, Марка Вовчка, Петрусенка, Романенка, Придеснянська).

У Літинському районі, як пише Politeka, знеструмлення в понеділок відбуватимуться з 10 до 16 години в таких населених пунктах:

Матяшівка (Героїв України, Лісова, Партизанська, Садова, Ювілейна);

Уладівка (Берегова, Березна, Бугова, Гагаріна, Дубова, Заводська, Зарічна, Богуна, Космонавтів, Лугова, Лісова, Мала Поштова, Миру, Молодіжна, Некрасова, Нова, Озерна, Пересічна, Поліщука, Поштова, Прибережна, Руданського, Сонячна, Центральна, Шевченка, Шкільна);

Садове (Шульги).

Дані про графіки відключення світла в інших районах Вінницької області на 12 січня 2026 року шукайте на сайті обленерго.

