Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным расходам предприятий и общему уровню инфляции.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщают местные органы власти, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и канализации в общинах региона.

Новая цена за кубометр воды установлена ​​на уровне 38,87 грн, что на 7,2% выше предыдущей ставки. Стоимость отвода стоков выросла до 47,62 грн. за кубометр, превысив старый тариф на 17,4%.

В Водоканале объясняют, что предыдущие тарифы покрывали лишь около 91% фактических затрат предприятия. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда сотрудников, энергоресурсы и социальные начисления. В планах на год подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Экономисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным расходам предприятий и общему уровню инфляции. Местным жителям советуют своевременно передавать показатели счетчиков, контролировать расходы и планировать месячный бюджет.

Власти призывают внимательно следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые категории получают льготы и государственную помощь, которая частично компенсирует дополнительную нагрузку.

Также следует отметить, что рациональное использование воды помогает поддерживать стабильность сетей и уменьшает риск аварий. Последующие изменения тарифов будут зависеть от экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий, поэтому контроль расходов остается важным для каждого домохозяйства.

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения